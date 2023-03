Oppo Pad 2 in compagnia di tastiera e pennino: ci siamo quasi

Oppo è pronta a lanciare la sua nuova serie flagship Find X6 entro la fine di questo mese e ci sono buone possibilità che venga presentato anche un nuovo tablet: l’Oppo Pad 2. Il leakster Digital Chat Station ha condiviso uno schema ed alcuni dettagli sull’atteso dispositivo.

Il tablet supporterà una nuova tastiera “smart touch”, che avrà un trackpad ed un supporto incorporati. Non è del tutto chiaro cosa significhi “smart touch”, mancando paragoni concreti da effettuare con altri dispositivi.

Oppo Pad 2 sta arrivando: cosa sappiamo al momento

Lo schema dell’Oppo Pad 2 mostra anche un accessorio per la tastiera ed una penna. Si tratterà di un nuovo modello (OPN2201), secondo quanto riferito da DCS. Il leakster ha dichiarato che l’Oppo Pad 2 offrirà un’esperienza molto più completa rispetto al modello precedente.

Accanto al tablet si può notare anche l’Oppo Find X6, presumibilmente un accenno ad Oppo Connect, che facilita la connettività fra gli apparecchi (ed anche con i computer Windows). Ad esempio, si potranno trascinare e rilasciare file, la clipboard è condivisa in modo da poter copiare su un dispositivo e incollare sull’altro, c’è il supporto per un secondo schermo e così via.

Oppo Connect aiuta i dispositivi ColorOS a condividere i dati tra di loro ed anche con il laptop. Il tablet è comparso di recente su Geekbench, rivelando un chipset Snapdragon 888 con 8 GB di RAM (il Pad originale utilizzava lo Snapdragon 870). Si parlava anche di una versione con chipset Dimensity 9000, ma non è chiaro se arriverà sul mercato.

La certificazione ha rivelato il supporto per la ricarica a 67 W, ma non è stata indicata la capacità della batteria, anche se alcune fonti non ufficiali parlano di 9.500 mAh. L’Oppo Pad 2 dovrebbe avere uno schermo LCD da 11,6″ con una risoluzione di 2.800 x 2.000 pixel a 144Hz (rispetto allo schermo da 11″ con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel a 120Hz del Pad originale).