OPPO lancia ufficialmente i suoi nuovi auricolari TWS Enco Air2

OPPO presenta al pubblico i nuovissimi auricolari Enco Air2, dotati di un driver dinamico da 13,4 mm, che stabiliscono un elevato standard qualitativo nella fascia entry-level. Con un design iconico caratterizzato dalla custodia translucida, una batteria di lunga durata (circa 24 ore) ed una bassa latenza binaurale con trasmissione Bluetooth 5.2 certificata dal TÜV Rheinland, gli OPPO Enco Air2 garantiscono eleganza e performance di alto livello.

Auricolari OPPO Enco Air2: prezzi e disponibilità

Grazie all’implementazione del driver da 13,4 mm con diaframma titanizzato in materiale misto, i nuovi OPPO Enco Air 2 permettono agli utenti di godere di bassi ancora più profondi e vibranti, di suoni medi cristallini e di alti brillanti. Da sottolineare la presenza di un bass booster che migliora le prestazioni dei bassi.

Il design della custodia, con la zona superiore traslucida, può essere abbinata a qualsiasi look. Con un peso di soli 3,5g ed una pressione minima esercitata contro il canale uditivo, gli auricolari OPPO sono talmente leggeri da poter essere indossati comodamente per un’intera giornata senza alcuna stanchezza.

Gli OPPO Enco Air2 garantiscono una riproduzione musicale fino a 4 ore (24 ore con la custodia di ricarica). La tecnologia Bluetooth 5.2 binaurale a bassa latenza consente di ricevere il segnale in simultanea su entrambi gli auricolari e mantenere una connessione più stabile durante la visione di video o una sessione di gaming.

L’azienda cinese ha perfezionato un efficace sistema di cancellazione dei disturbi, con intelligenza artificiale: qualità d’ascolto ottimale anche in ambienti rumorosi. Non mancano i controlli smart touch che, in possesso di uno smartphone OPPO, permettono anche il controllo remoto della fotocamera per scatti in totale libertà.

A partire da oggi, fino al 23 maggio, gli OPPO Enco Air2 sono disponibili nella colorazione White in preordine sullo store ufficiale, assieme alla OPPO Band Sport, a soli 69,99€: gli auricolari saranno acquistabili nei prossimi giorni anche su Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica di consumo.