OPPO Fine N2 Flip: nuove funzioni sul display secondario

Uno dei punti di forza dell’OPPO Find N2 Flip è nel suo schermo secondario: la maggior dimensione rispetto all’omologo Samsung ha già concesso a OPPO la possibilità di arricchirne aspetto e interfaccia, ma è con le novità di queste ultime ore che il display sta assumendo maggior importanza nel progetto. OPPO, infatti, ha annunciato il rilascio di una serie di widget che consentiranno di utilizzare lo smartphone anche in modalità chiusa, potendo così svolgere al volo semplici funzioni del quotidiano.

Due, in particolare, i widget annunciati:

Spotify

Per controllare brani e riproduzioni direttamente dal telefono chiuso, con semplici opzioni per un utilizzo durante l’allenamento, a scrivania o in viaggio Speech-to-Text

Per leggere e rispondere ai messaggi tramite interazione vocale con le applicazioni compatibili (tra le quali già si annoverano big del calibro di WhatsApp, Messenger, Messages by Google, Telegram e LINE)

Quest’ultima funzione, in modo particolare, si rivela come un valore aggiunto poiché interpreta in modo intelligente quel che il display secondario può e deve essere nel contesto del concept di un pieghevole come il nuovo Flip:

OPPO Find N2 Flip è oggi uno dei pieghevoli più interessanti in assoluto. Il widget di Spotify andrà aggiunto attraverso selezione manuale attraverso il “Pocket Player”, mentre la “Speech-to-Text” sarà aggiunta in modo automatico attraverso semplice aggiornamento software.

Essere foldable inizia ad essere più utile, oltre che più bello: è questa la strada giusta per fare della linea “Flip” un progetto vincente.

