OPPO Find X5 Pro, risparmia su questo eccellente top di gamma grazie ad Amazon

Se stai cercando uno smartphone di alta gamma che unisca prestazioni eccellenti a un design elegante, non cercare oltre. L’OPPO Find X5 Pro è attualmente in vendita su Amazon a un prezzo incredibilmente ridotto: solo 598,49€ invece di 849€.

Fotocamere AI di Alta Qualità: Dotato di una tripla fotocamera posteriore da 50+50+13MP con il potente sensore Sony IMX766, questo smartphone cattura immagini straordinarie in qualsiasi condizione. La fotocamera frontale da 32MP offre selfie chiari e nitidi. Con funzionalità avanzate come HDR, video UltraNight 4K e Hasselblad Filter, le tue foto e i tuoi video saranno sempre perfetti.

L’OPPO Find X5 Pro vanta un display AMOLED da 6.7″ con una risoluzione WQHD+ e un refresh rate di 120Hz. Godrai di immagini nitide e dettagliate, ideali per il gaming e la visualizzazione di contenuti multimediali.

Con una batteria da 5000mAh, questo smartphone offre un’esperienza duratura senza preoccuparti di rimanere senza energia. La ricarica rapida SuperVOOC80W+AirVOOC50W ti permette di ricaricare il telefono in un batter d’occhio.

La confezione include il telefono, un trasformatore e cavo di ricarica USB, una clip per estrarre la SIM, una cover in silicone, una pellicola pre-applicata, un manuale d’installazione e una garanzia. Non lasciarti sfuggire questa offerta eccezionale su Amazon e ottieni subito l’OPPO Find X5 Pro per un’esperienza smartphone premium a un prezzo incredibile!

