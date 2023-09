OPPO Find X5 Pro: il re dei camera phone ad un super prezzo su Amazon

Se stai cercando uno smartphone che unisca design elegante, prestazioni di alto livello e una fotocamera all’avanguardia, l’OPPO Find X5 Pro è la scelta perfetta per te. Questo smartphone offre una serie di funzionalità eccezionali e una fotocamera AI tripla che ti permetterà di catturare immagini straordinarie. E ora, su Amazon puoi ottenerlo al prezzo di soli 598,49€ — con un importante risparmio sul suo normale prezzo di listino.

Questo smartphone è in disponibilità immediata. Il che significa che, con Prime, se lo ordini subito lo riceverai a casa domani. Come sempre, ti ricordiamo che se lo desideri puoi dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile: ti basterà selezionare il pagamento tramite finanziamento con Cofidis al momento del checkout.

Sotto il cofano di questo smartphone batte il SoC Snapdragon 8 Gen 1, una soluzione di Qualcomm destinata ai migliori smartphone Android sul mercato. La versione in offerta dell’OPPO Find X5 Pro include anche 12GB di RAM: tutto quello che ti serve per riprodurre senza problemi anche le app più esigenti.

L’OPPO Find X5 Pro è dotato di una tripla fotocamera AI da 50+50+13 MP, alimentata dal sensore Sony IMX766, che offre dettagli straordinari e colori vividi nelle tue foto. La fotocamera frontale da 32 MP (Sony IMX615) è perfetta per selfie di alta qualità. Con funzionalità come il Video UltraNight 4K, l’HDR e l’AI Beautification, potrai catturare ogni momento con chiarezza e stile.

Ottimo anche il display AMOLED da 6.7 pollici con refresh rate di 120Hz e risoluzione WQHD+, mentre la batteria da 5000mAh ti offre una durata eccezionale, in modo da poter utilizzare il tuo smartphone tutto il giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare costantemente.

L’OPPO Find X5 Pro è una combinazione perfetta di stile, potenza e innovazione. Approfitta di questa offerta speciale e risparmia sull’acquisto di uno dei migliori smartphone sul mercato.

