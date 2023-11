OPPO Find X5 Lite in offerta a soli 269,99€: prezzo top per un ottimo mediogamma

L’OPPO Find X5 Lite oggi viene proposto in offerta a soli 269,99€, con uno sconto del 10%: è un dispositivo completo che offre un’esperienza fotografica avanzata e un design elegante.

La tripla fotocamera IA posteriore da 64MP, insieme alla fotocamera frontale da 32MP (Sony IMX615), consente di catturare immagini di alta qualità. Tra le funzioni della fotocamera, troviamo opzioni come Ritratto DSLR, Bokeh, Ritratto Color A.I., HDR e AI Beautification.

Il display AMOLED da 6.43″ con un refresh rate di 90Hz e risoluzione FHD+ offre una visualizzazione chiara e vivace, arricchendo l’esperienza utente. La batteria da 4500mAh assicura un’esperienza di lunga durata, supportata dalla tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W che consente di ottenere energia in modo efficiente.

La sicurezza è garantita dallo sblocco schermo sotto schermo con impronta digitale e dallo sblocco facciale. Inoltre, il dispositivo presenta un grado di impermeabilità IPX4, rendendolo resistente agli spruzzi d’acqua.

Nella confezione troverai il telefono, il caricatore con cavo di ricarica USB, una clip per estrarre la SIM, una cover in silicone, una pellicola protettiva pre-applicata, il manuale d’installazione e la garanzia. Non farti scappare questa offerta e acquista questo ottimo mediogamma Android al prezzo speciale di soli 269€!

