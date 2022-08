OPPO Find X5 Lite: 5 motivi per scegliere OGGI il medio gamma premium

Uno smartphone medio di gamma si può comprare anche a meno di 200€. Allora perché spenderne più del doppio per un OPPO Find X5 Lite? Semplice: il segmento dei midrange è super ampio e abbraccia una moltitudine di dispositivi con caratteristiche differenti e prezzi differenti. Decidere di investire di più in questa fascia ha come risultato la certezza di avere fra le mani uno smartphone che, se ben scelto, potrà accompagnarti per diversi anni grazie a una qualità superiore e un supporto software adeguatamente lungo.

Quale scegliere allora? Il device argomento di questo articolo è certamente una validissima alternativa. Se acquistato nel momento in cui è in offerta, può rivelarsi un ottimo affare. Ecco i 5 motivi principali per i quali dovresti sceglierlo.

OPPO Find X5 Lite: il medio di gamma equilibrato

Non è solo bello, non offre solo la sensazione di premium semplicemente prendendolo in mano. Ho avuto modo di testare questo device per una manciata di giorni ed ecco perché andrebbe scelto:

il display è un vero spettacolo e regge il confronto anche con dispositivi più costosi: un ampio pannello AMOLED da 6,43″ con refresh rate da 90Hz per un’esperienza di utilizzo super fluida in ogni contesto; l’autonomia energetica è affidabile e super soddisfacente: i 45000 mAh mi hanno sempre permesso di superare la singola giornata di utilizzo, ma non solo. Infatti, il sistema di ricarica rapida da 65W è velocissimo: praticamente la gestione dell’aspetto energetico non ha alcun peso nel quotidiano. Tanta durata della batteria e pochi minuti per la ricarica: il top; considerando la fascia di prezzo, il comparto fotografico non delude le aspettative: la tripletta di sensori sul posteriore, con il principale da 64MP, non delude le aspettative in alcuna situazione, persino gli scatti notturni sono stati soddisfacenti; si tratta di un camera phone? Ovviamente no, ma supera le aspettative sicuramente; prestazioni generali: MediaTek ha fatto passi da gigante quanto a processori per dispositivi mobili e il Dimensity 900 – che alimenta questo gioiellino – ne è la riprova. Performance sempre fluide, anche durante le sessioni di utilizzo più intenso. Non sono una grande gamer, ma anche in questo caso, il dispositivo non ha creato problemi; in più, a disposizione ci sono ben 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione: assolutamente non pochi! connettività 5G: il supporto al 5G ormai non è più trascurabile a bordo di uno smartphone, la copertura sul territorio italiano è in costante aumento e – quando si decide di acquistare uno smartphone nuovo – è certamente arrivato il momento di prestare attenzione anche a questa caratteristica.

Insomma, OPPO Find X5 Lite ha tutte le caratteristiche da richiedere a un ottimo smartphone medio di gamma premium. Il device perfetto per non spendere troppo, portando comunque a casa tanta sostanza e qualità. In più, questo dispositivo ha alle spalle un brand che ormai è leader nel settore anche in Italia ed ha saputo conquistare la fiducia degli utenti grazie ad ottimi servizi post vendita e dispositivi che, in qualsiasi fascia di prezzo, non deludono le aspettative.

