OPPO Find X5: in offerta a QUESTO PREZZO è un VERO AFFARE (anche in 12 rate)

La fascia media del mercato smartphone ha un nuovo concorrente: con la nuova offerta Amazon, infatti, OPPO Find X5 si candida seriamente come punto di riferimento del mercato, per rapporto qualità/prezzo, per chi è alla ricerca di un mid-range con una marcia in più.

Attualmente, infatti, lo smartphone di OPPO è acquistabile al prezzo scontato di 599 euro invece di 699 euro con la possibilità di optare anche per l’acquisto in 12 rate mensili, senza interessi e costi nascosti. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di sotto.

OPPO Find X5: tanta potenza al prezzo giusto

La scheda tecnica di OPPO Find X5 è completa e senza punti deboli. Lo smartphone può contare sul potente SoC Qualcomm Snapdragon 888 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W ed alla ricarica wireless da 30 W.

C’è anche un’ottima tripla fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel, teleobiettivo da 13 Megapixel e zoom ottico 2x e sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. A completare le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate di 120 Hz e vetro Gorilla Glass Victus.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare OPPO Find X5 al prezzo scontato di 599 euro invece di 699 euro. A rendere ancora più conveniente l’offerta c’è la possibilità di acquisto in 12 rate senza interessi con una spesa di appena 50 euro al mese. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è disponibile il link qui di sotto.

