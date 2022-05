OPPO Find X3 Neo, smartphone STREPITOSO a prezzo FOLLE (-57% su eBay)

Se quest’oggi sei alla ricerca di un medio gamma di tutto rispetto per mandare in pensione il tuo vecchio smartphone Android, l’ottimo OPPO Find X3 Neo crolla di prezzo su eBay con uno sconto del 57%.

Infatti, ad appena 339€, hai l’opportunità di stringere tra le mani un device che ti saprà garantire un’incredibile esperienza di utilizzo in ogni situazione. Per acquistarlo a un prezzo così economico devi semplicemente utilizzare il codice coupon “MENO15EDAYS”; fai subito però, l’offerta terminerà presto.

OPPO Find X3 Neo precipita di prezzo su eBay con un incredibile sconto del 57%

Dotato di un ottimo design curato e perfettamente ottimizzato sotto ogni punto di vista, lo smartphone di OPPO può contare su un buon display AMOLED da 6.55 pollici ad altissima risoluzione; il pannello è perfetto in qualsiasi condizione di utilizzo, anche per guardare contenuti video grazie all’ottima calibrazione dei colori e la buona luminosità.

Sotto il cofano trova posto un potente processore Qualcomm di ultima generazione accompagnato da ben 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno: puoi installare e avviare tutte le applicazioni che vuoi senza nessun limite, lag o altro. Inoltre, lo smartphone monta ben 4 fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 MP con intelligenza artificiale in grado di regalarti sempre scatti di altissimo livello anche in condizioni di scarsa illuminazione. La batteria da 4500 mAh può contare sulla ricarica rapida da 65W che ti assicura il 100% di carica dopo appena 30 minuti.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di fascia media di OPPO per riceverlo in pochissimo tempo direttamente a casa; ti basterà utilizzarlo per qualche minuto per capire in prima persona come mai è considerato uno tra i migliori smartphone di fascia media mai realizzati dall’azienda cinese. Ricorda di aggiungere il codice coupon “MENO15EDAYS” in fase di acquisto per far crollare il prezzo a un nuovo record.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.