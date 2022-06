OPPO Find X3 Lite 5G, smartphone STRABILIANTE a prezzo FOLLE (-49%)

Il tuo fidato smartphone è ormai arrivato al capolinea e non è più in grado di garantirti quell’esperienza di utilizzo che in prima battuta di aveva portato ad acquistarlo? L’ottimo OPPO Find X3 Lite 5G è il telefono perfetto che non devi farti scappare in offerta su eBay con il 49% di sconto.

Infatti, ad appena 254€, il device di OPPO rappresenta la soluzione ideale se sei alla ricerca di un device bello, giovanile, con un design unico e ricercato e una scheda tecnica invidiabile.

OPPO Find X3 Lite 5G crolla di prezzo su eBay con il 49% di sconto: prendilo al volo

Lo smartphone di OPPO ha tutto ciò che cerchi in un nuovo smartphone Android sotto tutti i punti di vista, a partire dal comparto fotografico arrivando fino all’autonomia lunga e affidabile. Infatti, grazie alla ricarica rapida da 65W su cavo – è uno tra i pochi smartphone economici al mondo a offrirti questa tipologia di ricarica, tienilo bene a mente – puoi ricaricarlo rapidamente per continuare a utilizzarlo per molte altre ore anche dopo appena 30 minuti di carica.

Frontalmente è presente un bellissimo display ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori e una buona luminosità, mentre sotto il cofano trova posto un potente processore octa core di Qualcomm che ti permette di avviare tutte le applicazioni di cui hai bisogno senza alcun tipo di problemi.

Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile occasione e mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in pochissimo tempo e scoprire personalmente per quale motivo viene considerato come uno tra i migliori smartphone Android di fascia media. Nel caso in cui il prezzo di vendita fosse troppo elevato per le tue possibilità economiche, acquistandolo con PayPal puoi suddividere l’importo in 3 comode rate senza interessi e senza bisogno di busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.