Stando a quanto si apprende, OPPO Find X2 ha appena ottenuto il supporto per la RAM virtuale dopo il nuovo aggiornamento rilasciato dalla casa madre.

OPPO Find X2: a cosa serve la RAM virtuale?

La RAM virtuale sugli smartphone è un elemento di tendenza, ultimamente. Un sacco di telefoni lanciati di recente, in particolare di casa OPPO, sono dotati di questo supporto. La funzione permette di usare la memoria interna del telefono come memoria virtuale al fine di aumentare la velocità di esecuzione delle app e le prestazioni del device stesso.

Coloro che hanno aggiornato alla build CPH2023_11.C.68 di giugno 2021 si sono trovati questa feature. È interessante notare che la RAM virtuale può essere modificata dalle impostazioni del dispositivo. Per espandere la RAM, è necessario effettuare le seguenti operazioni dopo aver aggiornato il software.

Come si fa?

Trova l'opzione RAM e fate clic sull'opzione RAM. Ora selezionate l'interruttore di espansione e scegliete la dimensione della RAM. Potrete espandere la memoria virtuale fino a 7 GB. Avrete opzioni tra cui scegliere: 3 GB, 5 GB e 7 GB. Attualmente, la funzione è disponibile solo su alcuni dispositivi della gamma Find X2. Possiamo aspettarci che più telefoni ottengano questa funzione tramite un aggiornamento software.

In particolare, il suo fratello premium, OPPO Find X2 Pro non ha ancora ricevuto questa possibilità. Tuttavia, non dovrebbe passare troppo tempo prima di vedere le opzioni di espansione della RAM virtuale anche sul dispositivo top dello scorso anno.

Il prossimo OPPO Reno6 Pro 5G, midrange che verrà svelato il 14 luglio, presenterà anche il supporto della RAM virtuale pronto all'uso. A partire da ora, non si sa quali opzioni di espansione otterrebbe il dispositivo.

Oltre a questo, alcuni produttori di telefoni supportati da BBK hanno mostrato al mondo con RAM virtuale. Pensiamo al Realme Narzo 30 5G che ha ricevuto questa feature.

