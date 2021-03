Sei in cerca di un nuovo smartphone: Oppo Find X2 Lite è in offerta su Amazon a soli 295,90€. Il ribasso del 41% corrisponde a uno sconto effettivo di 203,10€ che rende l’acquisto più conveniente. Spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Oppo Find X2 Lite: le specifiche tecniche di questo smartphone

Da design lineare ed elegante reso unico nella colorazione Moonlight Black, Oppo Find X2 lite è uno smartphone di fascia media molto apprezzato.

Il display AMOLED da 6.4 pollici e con risoluzione da 1400×1800 pixel garantisce un’esperienza visiva immersiva.

Il processore Qualcomm Snapdragon 765G abbinato agli 8 GB di RAM e ai 128 GB di memoria di archiviazione restituiscono una fruizione veloce e dinamica. La memoria, purtroppo, non è espandibile.

Degno di nota è l’apparato fotografico che conta una Quad Camera con lente principale Ultra Clear da 48 MP. Sono presenti tre ulteriori lenti da 8 e 2 MP per realizzare scatti monocromatici, ritratti vintage, macro e grandangolari. Ammontano a 32 i megapixel della fotocamera frontale e dedicata ai selfie.

La batteria da 4025mAh consente di arrivare a fine giornata senza problemi di carica. La ricarica, inoltre, avviene in modalità a basso voltaggio da 30 W per preservare la batteria integrata. Questo smartphone è capace di ripristinare la sua autonomia al 50% in appena venti minuti.

Tra le features sono da citare il Hyper Boost con cui rendere l’esperienze in gaming più sensazionali, la dark mode attivabile dalle impostazioni e la versione 7 di ColorOS.

Lo smartphone è in versione italiana 2020 e supporta la connettività 4G e 5G.

