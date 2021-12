OPPO Find X2 si aggiorna: tutte le novità della ColorOS 12

Il lavoro di rilascio della ColorOS 12 di OPPO prosegue a ritmo spedito, e in queste ore scopriamo che la serie OPPO Find X2 riceve l'update alla ColorOS 12 stabile a partire dall'India e dall'Indonesia. A seguito di un ciclo di versioni beta pensate per testare la solidità e la qualità della build con un numero ristretto (ma significativo) di utenti, il colosso cinese ha decido di aprire le porte alla versione definitiva della ColorOS 12 evidentemente perché giudicata prima di bug.

Arriva la ColorOS 12 stabile sulla serie OPPO Find X2

Come si legge all'interno della nota di rilascio pubblicata da OPPO sul forum ufficiale, scopriamo che l'aggiornamento all'ultima release della ColorOS è disponibile per i seguenti smartphone: OPPO Find X2, OPPO Find X2 Pro e OPPO Find X2 Pro Automobil Lamborghini Edition.

Gli utenti muniti dei sopracitati smartphone con il software aggiornato alla versione C.74, possono iniziare fin da subito a scaricare la versione stabile della ColorOS 12 tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti software nelle impostazioni generali del dispositivo. L'update introdurrà tutte le novità svelate da Google durante la presentazione di Android 12, ma l'azienda stessa consiglia di effettuare un backup del device per evitare brutte sorprese.

OPPO Find X2, lo ricordiamo, riceverà un'ulteriore major release dell'OS di Google l'anno prossimo, quando sarà presentato Android 13.

Quali sono le alternative sul mercato?

OPPO Find X2 è ancora oggi una buona serie di smartphone Android, ma volendo è possibile puntare più in alto per investire al meglio propri risparmi nel caso in cui vogliate mettere le mani su un device più recente e con un maggiore supporto software alle spalle. A tal proposito, vi consigliamo di non lasciarvi scappare le numerose offerte Amazon sulla serie OPPO Find X3.