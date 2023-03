OPPO Find N2 Flip: il miglior pieghevole da acquistare OGGI

OPPO ha appena dichiarato l’intenzione di voler uscire da alcuni mercati chiave in Europa; l’azienda cinese infatti, non venderà più i suoi prodotti in Francia, Germania, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. Per fortuna l’Italia sembra essere salva, pertanto non c’è motivo di preoccuparsi, anzi. Vi consigliamo l’ottimo OPPO Find N Flip2 al miglior prezzo di 1199,99€ su Amazon.

OPPO lascia alcuni mercati ma non l’Italia

Sappiamo che uno dei brand di telefonia più importanti al mondo, OPPO, ha appena deciso di ritirare le sue operazioni commerciali da alcuni paesi presenti nel nostro continente. In questi posti, la società manterrà solo poche unità di dipendenti per le operazioni basilari. Il tutto avverrà già fra pochissimo tempo, verosimilmente dalla metà dell’anno. Ma per quale motivo sta compiendo un simile passo?

Si dice che questa mossa dipenda delle difficili condizioni del settore della telefonia in Europa dove i costi della vendita e il ridotto potere d’acquisto degli utenti abbiano reso impossibile la vita per moltissime compagnie internazionali. Non è un caso che parliamo di stallo delle vendite da diversi mesi, infatti.

Questa decisione riflette il momento difficile in cui si trovano ad operare molti OEM in questo periodo; la scelta di OPPO rientra perfettamente in questa filosofia. Basti vedere i dati pubblicati dalla società Counterpoint Research; il noto portale per la ricerca afferma che le vendite di telefonia in Europa sono calate del 17% nel 2022, arrivando a segnare il “peggior anno” di sempre per il settore da circa dieci anni. E se si prende in esame OPPO, leggiamo che l’azienda ha perso il 39% delle sue vendite complessive.

Cosa acquistare?

Ad ogni modo, nonostante le sfide affrontate dalla compagnia, OPPO resta in Europa (e in Italia) e investe duramente nel settore; pensiamo al debutto del meraviglioso Find N2 Flip nella nostra regione.

