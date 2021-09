OPPO F19s sarà presto UFFICIALE, ma in quali mercati?

In queste ore sono emersi i nuovi render dell'OPPO F19s. Grazie all'elenco di Geekbench conosciamo le specifiche chiave del futuro midrange del colosso cinese.

OPPO F19s: cosa sappiamo al momento?

Si prevede che OPPO annuncerà presto lo smartphone F19s in India. MySmartPrice ha condiviso i nuovi rendering degli F19, i quali ci hanno permesso di dare un'occhiata al design del device. Allo stesso tempo, il telefono è stato trovato elencato nel sito di benchmarking di Geekbench con alcune delle sue specifiche chiave.

I nuovi render mostrano che i futuri midrange dell'azienda saranno disponibili nelle colorazioni Glowing Black e Glowing Gold. Il modulo fotografico di forma rettangolare disponibile sul retro ospiterà un'unità a tripla lente con sensore principale da 48 megapixel. L'assenza di uno scanner per impronte digitali montato sul frame laterale suggerisce che il telefono essere dotato di un fingerprint in-display.

Gli F19s vanteranno anche uno schermo perforato sul davanti. Il design generale del prodotto non è poi così diverso dall'OPPO F19 vanilla già in commercio. Su Geekbench, il portatile è apparso con il suo numero di modello CPH2223. Si può dire in base alle informazioni trovate attraverso il suo codice sorgente, che l'F19s sarà dotato del chipset Snapdragon 662.

Il sito ha rivelato inoltre che il gadget disporrà di 6 GB di RAM e verrà rilasciato con Android 11 out of the box. Ha ottenuto 312 punti nel test single-core di Geekbench e 1352 punti nel test multi-core.

I rapporti hanno rivelato che OPPO F19s sarà dotato di un pannello AMOLED FHD+ da 6,43 pollici, una snapper frontale da 16 megapixel.

Oltre al SoC Snapdragon 662 di Qualcomm e 6 GB di RAM, verrà fornito con 128 GB di RAM e una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 33 W. Il dispositivo arriverà con la skin ColorOS in versione 11.1. Si prevede che disporrà anche della RAM virtuale aggiuntiva fino a 5 GB. Costerà circa Rs 19.990 (al cambio $ 271) in India. Non sappiamo se e quando verrà rilasciato in Europa.