OPPO Enco X2 in preordine: il Golden Sound li rende UNICI, una chicca

Gli attesi OPPO Enco X2 sbarcano finalmente in preordine su Amazon e sono pronti a ripetere il successo del primo modello. Eccelsa qualità, grazie allo zampino di Dynaudio, Bluetooth 5.2, cancellazione attiva del rumore e un’autonomia energetica che si spinge fino a 40 ore.

Un prodotto avanzato, che non solo ti garantisce musica e telefonate di altissima qualità. Addirittura, la tecnologia di cancellazione attivazione del rumore è in grado di riconoscere in automatico l’ambiente circostante, adattandosi. In questo modo, avrai sempre il risultato migliore per ogni contesto. Tutto da scoprire il Golden Sound, tecnologia software in grado di analizzare il canale uditivo e adattare di conseguenza il funzionamento delle cuffiette.

Per finire, il design – elegante e curato nei dettagli – è di tipo in ear. Massima stabilità, anche durante l’attività sportiva. Il preordine di questo eccezionale wearable lo trovi anche su Amazon: basta completare l’ordine adesso per accaparrartelo a 200€ circa appena. Le spedizioni inizieranno a partire dall’8 luglio con prime consegne previste dal 13 luglio prossimo.

OPPO Enco X2 disponibile in preordine

Il suo cuore, maggiore punto di forza, è la tecnologia SuperDBEE. Un innovativo sistema audio, realizzato in collaborazione don Dynaudio, che ti permetterà di tenere un’esperienza d’ascolto impressionante, limpida e cristallina. Non manca la certificazione Hi-Red Audio Wireless e c’è persino il nuovo codec LHDC 4.0 (Low Latency Hig Definition Audio Codec).

Come anticipato, il Golden Audio è uno dei maggiori punti di forza di questo eccellente wearable. L’algoritmo a bordo degli auricolari è in grado di analizzare – tramite un test di 5 minuti – il canale uditivo dell’utente e adatta di conseguenza il funzionamento delle cuffiette.

Insomma, un dispositivo unico e di altissima qualità. Approfitta adesso della disponibilità in preordine degli OPPO Enco X2. Grazie alle spedizioni rapide di Amazon, arriveranno in tempo per le vacanze.

