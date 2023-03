OPPO Enco X: sconto SHOCK del 50% su Amazon per le cuffie TWS

Con il 50% di sconto per la giornata di oggi, questa offerta di Amazon sulle cuffie true wireless OPPO Enco X rappresenta una chicca da prendere al volo. Non solo hai la possibilità di risparmiare ben 90€ sul normale prezzo di vendita, ma ti bastano appena 89€ per ricevere a casa un paio di cuffie wireless che ti lasceranno a bocca aperta sin dal primo utilizzo.

Realizzate con materiali di buona qualità, le cuffie a marchio OPPO sono super leggere e ti assicurano una definizione di ascolto senza pari in questa fascia di prezzo.

Risparmia una valanga di soldi su Amazon per le cuffie OPPO Enco X: affare d’oro

Nonostante lo sconto epico del 50%, le cuffie OPPO Enco X integrano un modulo Bluetooth 5.2 ideale per la trasmissione di audio ad altissima risoluzione, supportano i controlli touch per le telefonate e l’audio, sono perfettamente compatibili con iOS e Android e montano una serie di microfoni esterni per assicurarti telefonate sempre al top.

Inoltre, ad appena 89€ hai la possibilità di indossare un paio di cuffie con il supporto alla cancellazione del rumore: ascolta tutta la musica che vuoi senza più essere disturbato dai rumori esterni. Inutile girarci intorno: l’offerta Amazon di oggi sulle cuffie true wireless ad alte prestazioni di OPPO è troppo ghiotta per lasciarsela scappare, a maggior ragione se consideri che include anche la consegna rapida in appena 1 giorno e addirittura senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.