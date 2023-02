OPPO Enco X: FUORITUTTO su Amazon per le cuffie wireless (-50%)

Con il 50% di sconto immediato sul carrello non c’è nessun’altra offerta Amazon così allettante per acquistare le cuffie OPPO Enco X, le uniche che a un prezzo molto conveniente ti offrono un’esperienza sonora sempre al top. Con un risparmio immediato di ben 90€, infatti, oggi è la tua occasione d’oro per mettere le mani su un sistema audio che ti lascerà senza fiato sin dal primo utilizzo.

Super leggere e comodissime da indossare anche per molte ore al giorno, a questo prezzo non puoi assolutamente chiedere di meglio: sono perfettamente compatibili con gli smartphone Apple e Android, sono impermeabili agli schizzi d’acqua (certificazione IP54), supportano i comandi touch e montano anche microfoni esterni per telefonate sempre chiare e cristalline.

Non crederai a questa offerta Amazon sulle cuffie OPPO Enco X: follia assoluta

Dotate di un modulo Bluetooth 5.2 per la trasmissione di brani audio ad altissima risoluzione anche a lunghe distanze, le Enco X di OPPO supportano la cancellazione attiva del rumore (ANC) per ridurre a zero tutti i rumori e le interferenze esterne che potrebbero rovinare la tua esperienza di ascolto; inoltre, con la funzione Transparency puoi anche conversare con i tuoi amici continuando a indossarle.

Questa di oggi è l’unica offerta di Amazon di cui dovresti interessarti nel caso dovessi acquistare un paio di cuffie wireless di qualità, incredibilmente con il 50% di sconto e con la consegna rapida in appena 1 giorno senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

