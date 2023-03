OPPO Enco X: cuffie TOP ora ad un OTTIMO PREZZO (-50%)

Trovare delle cuffie true wireless di fascia alta ad un prezzo accessibile non è facile ma con la nuova offerta Amazon è possibile sfruttare un’occasione davvero unica: in questo momento, infatti, le OPPO Enco X sono disponibili al prezzo scontato di 89 euro invece di 179 euro con la possibilità anche di optare per il pagamento in 5 rate mensili da 18 euro, senza interessi e costi aggiuntivi.

Le OPPO Enco X garantiscono una qualità audio di fascia alta, con supporto LHDC, e possono contare sulla cancellazione del rumore, su di un’autonomia al top e sul supporto alla ricarica wireless. Si tratta di un prodotto completo che, grazie allo sconto del 50%, rappresenta un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di nuovi auricolari Bluetooth. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

OPPO Enco X: con la nuova offerta Amazon sono imperdibili

Le OPPO Enco X sono la scelta giusta per chi è alla ricerca di nuove cuffie true wireless davvero complete e di alta qualità. Le cuffie in questione supportano il Bluetooth 5.2 e il codice LHDC per un’audio di alta qualità.

C’è anche il supporto alla cancellazione del rumore ed alla modalità Transparency, da alternare in base alle necessità. Da segnalare anche un’ottima autonomia (fino a 25 ore di utilizzo considerando la carica della custodia) con supporto alla ricarica wireless.

Grazie alla nuova offerta Amazon è possibile acquistare le OPPO Enco X al prezzo scontato di 89 euro invece di 179 euro con uno sconto del 50% e con la possibilità di acquistare le cuffie anche in 5 rate da 18 euro. Per accedere all’offerta è disponibile il link seguente:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.