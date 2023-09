OPPO Enco X: auricolari wireless STUPENDI al 56% in MENO

Sei alla ricerca di auricolari wireless di ottima qualità ma non vuoi spendere un’esagerazione? Allora sarai sicuramente felice che sto per segnalarti questa offerta. Infatti se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello OPPO Enco X a soli 79,99 euro, invece che 179,99 euro.

Stai pensando che sia un errore di prezzo? Beh uno sconto del 56% è decisamente esagerato ma se fai alla svelta ti assicuro che ne puoi beneficare. Quindi avrai un risparmio di ben 100 euro sul totale per delle cuffiette Bluetooth fantastica. Perfette sia per ascoltare la musica che per fare chiamate.

OPPO Enco X a un prezzo da svenimento

Questi auricolari wireless sono dotati della tecnologia LHDC che assicura la massima fedeltà nella trasmissione dei tuoi contenuti audio. Riuscirai ad avere una percezione del suono molto più realistica e coinvolgente. Niente latenza e suono potente e limpido. Inoltre hai la possibilità di passare alla modalità trasparenza con un tap, per conversare senza toglierti gli auricolari.

Sono comodissimi e leggeri per garantirti un uso prolungato senza problemi. Anche le chiamate saranno perfette grazie alla cancellazione del rumore. Sono resistenti all’acqua con certificazione IP54 e quindi perfetti per fare sport. Sono dotati di controlli touch e hanno un’autonomia di 25 ore con la custodia che puoi ricaricare anche in modalità wireless.

È chiaro che una promozione così farà battere tanti cuori e le unità disponibili a questo prezzo potrebbero svanire da un momento all’altro. Quindi vai subito su Amazon e acquista i tuoi OPPO Enco X a soli 79,99 euro, invece che 179,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

