OPPO Enco X: auricolari wireless senza rivali a METÀ PREZZO

Se fai presto oggi puoi beneficiare di uno sconto incredibile del 50% e portarti a casa degli auricolari wireless eccezionali. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello OPPO Enco X a soli 89,99 euro, invece che 179,99 euro.

Grazie a questa offerta puoi risparmiare quasi 90 euro per delle cuffiette Bluetooth che garantiscono un audio superiore e il massimo del comfort. Sono resistenti all’acqua, hanno la cancellazione del rumore e una super batteria che dura lungo.

OPPO Enco X: a questo prezzo sono un best buy

Non ci sono dubbi, a questa cifra è l’affare del giorno. Questi auricolari wireless pesano solo 4,8 g e hanno delle punte di silicone morbide e comode. Si adattano perfettamente alla forma dell’orecchio, rimangono stabili e non danno assolutamente fastidio. La connessione Bluetooth è affidabile e garantisce una bassissima latenza. Puoi controllare la tua musica, gli assistenti vocali e molto altro, grazie a dei comodi comandi touch.

L’audio è perfetto sia per ascoltare la musica che per fare chiamate. Grazie alla cancellazione attiva del rumore vivrai un’esperienza molto più coinvolgente. Anche chi ti ascolta potrà udire la tua voce sempre al meglio. Sono resistenti all’acqua con certificazione IP54 e hanno una mega batteria che offre fino a 25 ore di riproduzione musicale e si ricaricano anche in modalità wireless.

Approfitta anche tu di questa super offerta, ma fai presto perché ovviamente non potrà durare ancora tanto. Dunque vai su Amazon e acquista i tuoi OPPO Enco X a soli 89,99 euro, invece che 179,99 euro. Se completi l’ordine ora li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.