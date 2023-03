OPPO Enco Free 2: qualità al TOP ad un OTTIMO PREZZO su Amazon

È il momento giusto per acquistare delle ottime cuffie Bluetooth ad un prezzo davvero conveniente: su Amazon, infatti, è possibile acquistare le OPPO Enco Free 2 al prezzo scontato di 64,99 euro. Si tratta di un’occasione ottima per portarsi a casa delle cuffie true wireless in grado di garantire ottime prestazioni ed un’autonomia superiore alla media.

Le cuffie di OPPO hanno la cancellazione attiva del rumore personalizzata, i controlli touch e supportano il Bluetooth 5.2. Per sfruttare l’offerta è possibile accedere ad Amazon tramite il link qui di sotto.

OPPO Enco Free 2: ora ad un ottimo prezzo con la nuova offerta di Amazon

Le OPPO Enco Free 2 hanno tutto quello che serve per offrire prestazioni al top ad un ottimo prezzo. C’è il supporto al Bluetooth 5.2 a cui si affiancano funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore personalizzata fino a 42 dB con la possibilità di attivare la modalità Transparency in caso di necessità.

Ottima l’autonomia. Le OPPO Enco Free 2 garantiscono, infatti, fino a 6,5 ore di utilizzo continuato che diventano ben 30 ore andando a considerare anche la carica aggiuntiva della batteria. Da segnalare anche la presenza dei controlli touch che permettono con un tocco di gestire varie funzionalità delle cuffie e dello smartphone abbinato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le OPPO Enco Free 2 al prezzo scontato di 64,99 euro invece di 79,99 euro. Questo sconto aggiuntivo fa la differenza e rende le già ottime cuffie true wireless di OPPO uno dei prodotti più convenienti sul mercato. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.