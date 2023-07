OPPO Enco Buds2 in REGALO con il Prime Day: 62% di sconto shock

Il Prime Day di Amazon è così vantaggioso che ti permette di acquistare le cuffie OPPO Enco Buds2 a un prezzo davvero ridicolo. Con uno sconto shock del 62%, infatti, quest’oggi ti bastano appena 18€ per mettere le mani su un paio di cuffie in grado di assicurarti un sound sempre appagante.

Super leggere, comode da indossare e con un rapporto qualità/prezzo evidentemente imbattibile, le cuffie del colosso cinese sono pronte a soddisfare le tue personali esigenze senza costringerti a spendere cifre spropositate.

Le cuffie OPPO Enco Buds2 sono in offerta su Amazon con il 62% di sconto

Nonostante il costo molto economico le cuffie montano un modulo Bluetooth 5.2 per la trasmissione di tracce audio ad altissima risoluzione da dispositivi iOS e Android, mentre il supporto ai controlli touch ti permette di gestire velocemente le telefonate e la musica direttamente dagli auricolari.

Come se non bastasse il tutto è impreziosito da funzionalità davvero al top: la cancellazione del rumore per ascoltare tutta la musica che vuoi senza più disturbi esterni; una batteria ricaricabile con 28 ore di autonomia; la modalità Gaming Mode per giocare senza lag audio e impermeabilità agli schizzi d’acqua e al sudore.

Non potresti desiderare una offerta Amazon migliore per l’acquisto di un paio di cuffie true wireless per ascoltare tutta la musica che vuoi; oggi ti costano appena 18€ e sono in offerta fino alle 23:59 del 12 luglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.