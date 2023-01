OPPO Enco Buds2 e il prezzo CROLLA: 24€ per queste bombe su Amazon

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari Bluetooth e non vuoi spendere un capitale, questo è il tuo giorno fortunato. Non solo hai l’opportunità di portare a casa le OPPO Enco Buds2, ma lo fai anche a prezzo irrisorio.

Grazie al ribasso in corso su Amazon, con il 50% di sconto il prezzo di listino viene disintegrato ed ecco che bastano 24€ appena per completare l’acquisto. Stai ancora aspettando? Aggiungili immediatamente al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

OPPO Enco Buds2, gli auricolari Bluetooth perfetti

Semplici ma completi di tutto, gli OPPO Enco Buds2 sono degli auricolari Bluetooth perfetti sia se hai uno smartphone Android che iOS. Si collegano sempre al primo colpo e non ti danno mai noie.

Una volta che li indossi non li togli più perché ti consentono di ascoltare la musica che più ami con una qualità elevata senza mai ignorare anche il più flebile suono. Conta che hai a portata di mano anche i microfoni con il noise cancelling per non temere di esser disturbato in chiamata. Parli e parli e parli all’infinito.

Visto il Bluetooth 5.2 non hai problemi neanche di latenza tant’è che puoi utilizzare questi auricolari pure il gaming. E se qualcosa ti turba, ecco che con un tap su uno o sull’altro hai tutto a portata di mano grazie ai controlli touch.

Batteria che dura veramente tanto e custodia di ricarica che ti torna sempre utile quanto comoda da tenere in tasca. Allora, cosa ne pensi?

Questa è una vera occasione, non lasciartela scappare: collegati immediatamente su Amazon e acquista i tuoi OPPO Enco Buds2 con una sola mossa risparmiando il 50% e pagandoli appena 24€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.