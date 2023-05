OPPO Enco Buds2: auricolari Bluetooth a meno di 20€ con QUEST'OFFERTA di Amazon

Tornano protagonista di un’imperdibile nuova offerta di Amazon le OPPO Enco Buds2, cuffie true wireless ideali per chi è alla ricerca di auricolari Bluetooth economici e completi. Grazie all’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare le cuffie di casa OPPO al prezzo scontato di 19,99 euro invece di 49,99 euro. Lo sconto riguarda la variante bianca mentre la versione nera costa pochi euro in più (23,99 euro). Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

OPPO Enco Buds2 in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Le OPPO Enco Buds2 garantiscono un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Queste cuffie, infatti, possono contare sul supporto Bluetooth 5.2 oltre che sulla possibilità di sfruttare la cancellazione del rumore in chiamata, per un audio sempre ottimale. Da notare anche la presenza dei comandi touch che consentono, con una pressione degli auricolari, di regolare la riproduzione, l’audio e gestire le chiamate.

Anche l’autonomia è ottima: le cuffie true wireless di OPPO presentano un’autonomia di circa 7 ore con una sola carica. Considerando la carica anche della custodia, invece, si sale fino a 28 ore. Le OPPO Enco Buds2 sono utilizzabili in abbinamento a qualsiasi smartphone Android o iPhone.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le OPPO Enco Buds2 al prezzo scontato di 19,99 euro oppure, per la variante nera delle cuffie, al prezzo di 23,99 euro. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile seguire il link qui di sotto. Le cuffie true wireless di OPPO sono vendute e spedite direttamente da Amazon e sono disponibili in pronta consegna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.