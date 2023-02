OPPO Enco Buds2: Amazon li sconta del 50%, a questo prezzo stanno andando a ruba

La nuova offerta Amazon sugli OPPO Enco Buds2 è un’opportunità imperdibile per coloro che cercano auricolari true wireless di qualità a un prezzo accessibile. Attualmente disponibili a soli 24,99 euro, invece di 49,99 euro, questi auricolari sono offerti con uno sconto del 50%. Questa è la migliore occasione per acquistare questi auricolari, dotati di cancellazione del rumore in chiamata, comandi touch e supporto Bluetooth 5.2.

Inoltre, gli OPPO Enco Buds2 dispongono di un driver titanizzato da 10 mm e supportano la bassa latenza binaurale, per un audio di alta qualità. Con un’autonomia fino a 28 ore di utilizzo, questi auricolari sono un’ottima scelta per chi cerca un’opzione economica ma di qualità. Oltre a servire per custodire gli auricolari quando non sono in uso, il case funge anche da base di ricarica (wireless). Ti basterà riporre gli auricolari nella loro confezione per ottenere immediatamente altre ore extra di ascolto. Non bastasse, stiamo parlando anche di degli auricolari estremamente leggeri e comodissimi da utilizzare. Praticamente non ti accorgerai di averli addosso.

Grazie alla cancellazione del rumore in chiamata puoi stare certo di riuscire a catturare un audio cristallino in qualsiasi scenario. Dimenticati dei fastidiosi brusii di sottofondo: anche con forte vento o in mezzo al traffico, la tua voce verrà recepita chiaramente dal tuo interlocutore. Inoltre si connettono istantaneamente al tuo smartphone e potrai passare facilmente da un device all’altro (ad esempio al tuo laptop, quando devi entrare in videochiamata).

Affrettati a sfruttare questa promozione su Amazon! Il prezzo è davvero ghiotto, e c’è il rischio che le unità di questo prodotto in offerta vadano a ruba veramente velocemente. Normalmente vengono proposti a 49,99€, ma oggi puoi approfittare di uno sconto del 50% e portarli a casa a meno di 25€. Con Prime la spedizione è gratuita e se li acquisti ora li riceverai entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.