OPPO Enco Buds 2 in SUPER OFFERTA a 19,99€ su Amazon: sono un BEST BUY

Tra le migliori Offerte di Primavera di Amazon troviamo, senza dubbio, le OPPO Enco Buds 2. Le cuffie true wireless di OPPO, infatti, sono disponibili all’acquisto al prezzo scontato di 19,99 euro invece di 49,99 euro.

Si tratta di uno sconto del 60% che fa la differenza, garantendo la possibilità di mettere le mani su auricolari Bluetooth completi ad un prezzo davvero minimo. C’è anche la possibilità di scegliere tra la colorazione bianca e quella nera. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Lo sconto, trattandosi di un’offerta davvero importante, è destinato ad esaurirsi rapidamente.

OPPO Enco Buds 2: a questo prezzo sono imperdibili grazie alle Offerte di Primavera di Amazon

Le OPPO Enco Buds 2 hanno tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni ad un prezzo ridotto grazie alla nuova offerta Amazon.

Le cuffie true wireless di OPPO possono contare su di un driver titanizzato da 10 mm, sulla cancellazione intelligente del rumore in chiamata e sull’efficienza del collegamento garantita dalla connettività Bluetooth 5.2.

C’è anche il supporto ai comandi touch. Da segnalare anche un’ottima autonomia, con la possibilità di sfruttare 28 ore di autonomia, considerando la carica della custodia, e fino a 7 ore di utilizzo continuato, e la certificazione IPX4.

Con la nuova offerta Amazon è possibile accedere alle OPPO Enco Buds al prezzo scontato di 19,99 euro invece di 49,99 euro. Lo sconto è del 60% ed è disponibile sia per la versione nera che per quella bianca delle cuffie true wireless di OPPO. Per accedere alla promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.