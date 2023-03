OPPO Enco Buds 2: in offerta a 19,99 euro sono un BEST BUY (-60%)

Se siete alla ricerca di auricolari true wireless dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da sfruttare: gli OPPO Enco Buds 2, infatti, sono disponibili al prezzo scontato di 19,99 euro invece di 49,99 euro. Si tratta di uno sconto del 60% che fa la differenza e rende le cuffie true wireless di OPPO un vero “Best Buy” oggi. Per sfruttare l’offerta, disponibile solo per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

OPPO Enco Buds 2: ora ad un super prezzo su Amazon

Gli OPPO Enco Buds 2 hanno tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni con un prezzo ridotto. La qualità dell’audio è ottima grazie al driver titanizzato da 10 mm a cui si affianca la cancellazione intelligente del rumore in chiamata e il supporto al Bluetooth 5.2, per un collegamento sempre efficiente e preciso.

Molto buona anche l’autonomia con la possibilità di utilizzo per 28 ore (considerando anche la carica aggiuntiva garantita dalla custodia). Con una sola carica, in ogni caso, è possibile utilizzare gli OPPO Enco Buds 2 per 7 ore di fila. C’è anche il supporto ai controlli touch che consente di gestire varie funzionalità dello smartphone con un tocco dell’auricolare.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare gli OPPO Enco Buds 2 al prezzo scontato di 19,99 euro invece di 49,99 euro.

