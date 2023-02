OPPO Enco Air2 Pro: cuffie OTTIME ora al PREZZO GIUSTO su Amazon

E’ il momento giusto per acquistare le nuove OPPO Enco Air2 Pro. Le cuffie true wireless di OPPO, infatti, sono in sconto del 31% con la nuova offerta Amazon disponibile oggi. Si tratta dell’occasione giusta per portarsi a casa un paio di auricolari Bluetooth da abbinare allo smartphone o ad altri dispositivi per ottenere prestazioni ottimali, in tutti i contesti di utilizzo. Con la promo in corso è possibile acquistare le cuffie di OPPO al prezzo scontato di 54 euro invece di 79 euro. Le cuffie sono vendute direttamente da Amazon, con consegna in 1 giorno lavorativo. Per accedere alla promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

OPPO Enco Air2 Pro: con quest’offerta di Amazon sono un Best Buy

Le OPPO Enco Air2 Pro hanno tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di auricolari in-ear caratterizzati da specifiche tecniche ottime. C’è il supporto al Bluetooth 5.2 oltre che la possibilità di accedere alla funzionalità per la cancellazione del rumore che garantisce un’esperienza d’uso nettamente superiore.

Gli auricolari pesano appena 4,3 grammi e supportano i comandi touch con la possibilità di gestire la riproduzione della fotocamera oppure di scattare foto senza toccare il telefono. C’è anche l’impermeabilità IP54. Le OPPO Enco Air2 Pro includono driver con diaframma composito placcato in titanio da 12,4 mm e possono contare su di un’autonomia di 28 ore di ascolto (considerando anche la batteria integrata nella custodia). Il modello in offerta presenta una scocca bianca.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare le OPPO Enco Air2 Pro al prezzo scontato di 54 euro invece di 79 euro. Per sfruttare la promozione è disponibile il link qui di sotto.

