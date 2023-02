OPPO Enco Air2 Pro: audio al top e comode, oggi tue ad un PREZZO LEGGENDARIO

Non perdere l’occasione di avere le cuffie wireless OPPO Enco Air2 a un prezzo incredibile. Amazon sta offrendo uno sconto del 20% sulle cuffie true wireless OPPO Enco Air2 Pro, che ti permetterà di avere le prestazioni audio di alta qualità e la funzionalità di cancellazione del rumore a un prezzo imbattibile. Potrai utilizzare queste cuffie con il tuo smartphone o con qualsiasi altro dispositivo Bluetooth per ottenere un’esperienza d’ascolto eccellente in qualsiasi situazione.

Le OPPO Enco Air2 sono delle cuffie in-ear leggere, pesano solamente 4,3 grammi e supportano i comandi touch. Grazie alla funzionalità di gestione touch, potrai controllare la riproduzione audio o scattare foto senza toccare il telefono. Inoltre, queste cuffie sono resistenti all’acqua e alla polvere, con un rating di impermeabilità IPX4. La batteria integrata nella custodia ti offre un’autonomia di ascolto di 24 ore, e con il driver con diaframma da 13.4 mm, potrai godere di un audio di alta qualità in ogni situazione.

Gli auricolari OPPO Enco Air2 utilizzano il Deep Neural Network per simulare il sistema uditivo binaurale umano, consentendo di tracciare e migliorare in modo intelligente e dinamico la voce umana e ridurre il rumore esterno di sottofondo. La peculiarità del design di Enco Air2 si nota fin da subito, grazie all’originalità della custodia, con la parte superiore traslucida che può esser abbinata a qualsiasi look. Gli auricolari sono talmente leggeri che possono essere comodamente indossati per un’intera giornata senza il minimo fastidio

Approfitta dell’offerta Amazon oggi stesso per acquistare le OPPO Enco Air2 a soli 39,99 euro invece di 49,99 euro. Questa promozione è disponibile esclusivamente attraverso il link qui sotto, quindi non perdere l’opportunità di portare a casa le tue nuove cuffie wireless OPPO Enco Air2 al prezzo più conveniente sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.