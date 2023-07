OPPO Enco Air2 a un prezzo ASSURDO su Amazon (-43%)

Approfitta di questa straordinaria offerta per avere delle bellissime cuffiette Bluetooth che regalano un audio perfetto in ogni occasione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello OPPO Enco Air2 a soli 39,99 euro, invece che 69,99 euro.

In questo momento dunque puoi avvalerti di uno sconto del 43% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare ben 30 euro sul totale. Una grande opportunità per portarti a casa degli auricolari wireless d’eccellenza a un prezzo davvero vantaggioso. Sono comodissimi, resistenti all’acqua, garantiscono una connessione stabile e sono compatibili sia per Android che per iOS.

OPPO Enco Air2: a questo prezzo sono i migliori

Non c’è dubbio, a questa cifra così bassa è veramente difficile trovare degli auricolari wireless migliori. Hanno un driver da 13,4 mm placcato in titanio che genera bassi potenti e profondi con alti e medi equilibrati e cristallini. Sono dotati della tecnologia di cancellazione del rumore che ti permette di essere molto più coinvolto quando stai ascoltando musica. E anche le chiamate saranno perfette e senza disturbi.

Hanno un design leggero e comodo, pesano solo 3,5 grammi, e quindi potrai tenerle alle orecchie per molto tempo senza che ti diano fastidio. La tecnologia Bluetooth 5.2 ti garantisce una connessione stabile, veloce e con una latenza bassissima. Inoltre sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4 e hanno una batteria in grado di durare per 4 ore con una singola ricarica e 24 ore grazie alla custodia.

Non perderti questa offerta che ovviamente è limitata e sparirà in poco tempo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi OPPO Enco Air2 a soli 39,99 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.