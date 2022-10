OPPO Enco Air2, cuffie TWS con sound SPAZIALE a prezzo FOLLE (-36%)

Se stai cercando un paio di cuffie wireless con un’ottima qualità audio a un prezzo super conveniente, le OPPO Enco Air2 sono in offerta su Amazon con il 36% di sconto. Ad appena 44€, infatti, rappresentano la migliore occasione che ti possa capitare per ricevere a casa un sistema audio completamente wireless per ascoltare tutta la musica che vuoi ad altissima risoluzione.

Belle, di design, ergonomiche e soprattutto con un incredibile rapporto qualità/prezzo, le cuffie del colosso cinese hanno tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze.

Super sconto su Amazon per le ottime cuffie TWS OPPO Enco Air2

Con un’autonomia di ben 24 ore grazie al case di ricarica rapida, infatti, le cuffie sono sempre a tua disposizione per ascoltare i tuoi brani preferiti per tutto il giorno. Nonostante il prezzo super conveniente, inoltre, supportano i controlli touch per gestire le telefonate e la musica senza prendere in mano il telefono, montano un modulo Bluetooth 5.2 per la trasmissione di brani audio ad alta risoluzione e sono compatibili con iOS e Android.

La caratteristica forse più interessante è però la cancellazione del rumore, una funzionalità che riduce automaticamente i rumori esterni per darti modo di ascoltare tutta la musica che vuoi senza essere disturbato dal traffico cittadino o dal rumore di un bar parecchio affollato.

Impossibile non prendere al volo questa occasione di Amazon sulle strepitose cuffie true wireless di OPPO, a maggior ragione quando le paghi appena 44€ con tanto di consegna rapida a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

