OPPO Enco Air W32: sconto SHOCK del 63% per pochissime ore (36€)

Gli eccezionali auricolari OPPO Enco Air W32 sono in gran sconto su Amazon in occasione delle offerte di settembre. Hai ancora poche ore a disposizione per prenderli a 36€ circa appena: completa l’ordine al volo per risparmiare subito il 63% e portare a casa un wearable premium al prezzo di un dispositivo super economico. Sii veloce però, le promozioni le promozioni termineranno alle 23.59 del 6 settembre. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

OPPO Enco Air W32 in sconto: wearable premium

Un wearable decisamente bello sotto il punto di vista estetico, super compatto e con un design semi in ear che ti permetterà di indossare le cuffiette per molte ore, senza avvertire fastidio alcuno. I controlli touch ti offriranno la possibilità di gestire rapidamente musica e telefonate, senza dover prendere lo smartphone.

Eccezionale l’autonomia energetica, amplificata dal case di ricarica, che ha anche il compito di proteggere gli auricolari mentre non li utilizzi. Tre i suoi punti di forza principali:

connessione super stabile tramite Bluetooth 5.2 ;

; cancellazione intelligente del rumore , al fine di garantirti ottima qualità audio in chiamata;

, al fine di garantirti ottima qualità audio in chiamata; supporto alla ricarica rapida per non rimanere mai senza il tuo wearable.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon, risparmia adesso il 63% sugli eccellenti OPPO Enco Air W32. Completa l’ordine al volo per accaparrarti il wearable a 36€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii velocissimo, le promozioni termineranno alle 23.59 del 6 settembre.

