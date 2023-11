Oppo ColorOS14, tutte le novità

ColorOS 14 non è soltanto un’evoluzione e quella che ha messo in campo OPPO non è soltanto un’operazione di maquillage: la nuova edizione del sistema operativo è invece un passo avanti importante verso un’ottimizzazione delle performance, una più precisa identità e l’innesto di non pochi “plus” con orizzonte sul futuro.

ColorOS 14, insomma, è più di uno step evolutivo: ha tutti i tratti per poter rappresentare un nuovo punto di partenza sul quale Oppo può andare a costruire il domani della propria linea. Da oggi ColorOS 14 Global Version è in fase di release ed è a disposizione di milioni di utenti pronti all’upgrade.

ColorOS 14

L’Acquamorphic Design identifica la nuova interfaccia grafica e, al tempo stesso, identifica un principio: “stabilisce

una connessione armoniosa tra uomo e tecnologia“, infatti, dove elementi quali suono, colore, interazioni e altri elementi concorrono per rendere l’esperienza sullo smartphone ancora più naturale ed intuitiva. Una connessione più profonda con l’utente, insomma, fatta di empatia costruita sul connubio comunicativo dei singoli canali sensoriali.

Altra novità importante è l’innesto dell’Intelligenza Artificiale:

Smart Touch

“dotato di AI, permette di selezionare contenuti come testo, immagini e video dal sistema e da app di terze parti e di raccoglierli nel File Dock, o addirittura di unirli in un’unica nota con semplici gesti di selezione e trascinamento“; File Dock

“consente agli utenti di condividere più facilmente i contenuti tra le varie app attraverso lo split-screen, le finestre fluttuanti o il Dock stesso. I contenuti possono essere archiviati automaticamente nel File Dock e possono essere sincronizzati su diversi dispositivi come smartphone e tablet per aumentare la produttività“; Smart Image Matting

“è una funzione che permette di ritagliare più soggetti, come persone e animali, da una singola immagine o da un video in pausa, per la prima volta su uno smartphone. Gli utenti possono modificare i ritagli in File Pocket, File Dock e in modalità split screen, nonché condividerli con gli amici o utilizzarli per personalizzare uno sfondo o un poster“.

Al centro di tutto c’è però anche un cambiamento più profondo, identificabile in un Trinity Engine completamente rivisitato. Migliorare la stabilità ed aumentare la velocità sono obiettivi ad alto tasso di ambizione, poiché significa gestire meglio calcolo, memoria e spazio di archiviazione:

ROM Vitalization

“può liberare spazio nella memoria comprimendo i dati delle applicazioni e dei file attraverso la compressione all’interno delle impostazioni di Phone Manager. Gli smartphone dotati di ROM Vitalization possono risparmiare fino a 20 GB di spazio di archiviazione“; RAM Vitalization

“può accelerare le prestazioni della memoria per aumentare l’efficienza delle applicazioni permettendo di mantenere più applicazioni in background. Ricostruendo il meccanismo di base della RAM di Android e utilizzando le tecnologie proprietarie di OPPO, la RAM Vitalization può aumentare la fluidità d’uso del 10% e mantenere in esecuzione in background le applicazioni utilizzate più di frequente per un massimo di 72 ore. Gli utenti possono passare da un’app all’altra in modo più fluido senza avvertire alcun tipo di disconnessione“; CPU Vitalization

“la tecnologia di programmazione della potenza di calcolo a livello di sistema leader del settore di OPPO, include un sofisticato modello di potenza di calcolo in grado di programmare con precisione le risorse energetiche, determinando il miglior equilibrio tra prestazioni e consumo energetico. Gli utenti possono godere di un’esperienza d’uso più fluida senza scaricare la batteria“.

Al tutto si aggiunge inoltre la funzionalità di Smart Charging per la gestione automatica ed intelligente della corrente per prevenire uno scarico/carico della batteria non in linea con la miglior gestione di tale importante componente del device.

Un ultimo aspetto oggetto di evoluzione rispetto alla versioni precedenti è l’ambito sicurezza: una miglior gestione dei permessi, in particolare, tutela la privacy dell’utente proteggendo lo schermo da accessi non desiderati da app di vario tipo, a tutela della privacy e dei contenuti.

Rollout

Che il rollout abbia inizio, quindi. OPPO ha annunciato che la distribuzione avverrà in alcune regioni selezionate a partire dal modello Find N2 Flip.