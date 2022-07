OPPO: gli smartphone che riceveranno ColorOS 12 a luglio

Continua l’ottimo lavoro di OPPO per quanto riguarda il supporto software che durante il mese di luglio vedrà una importante espansione della disponibilità di ColorOS 12 su un discreto numero di smartphone di fascia bassa/media/alta.

Nelle scorse settimane la personalizzazione di OPPO basta su Android 12 ha già trovato posto su un discreto numero di dispositivi, ma a partire dal prossimo 20 luglio la personalizzazione sarà disponibile su 7 dispositivi elencati qui in basso.

OPPO aggiornerà i seguenti smartphone con la ColorOS 12 durante il mese di luglio

Ecco in dettaglio la lista degli smartphone del colosso cinese che inizieranno a ricevere ColorOS 12 a partire da questo mese:

A partire dal 20 luglio OPPO Find X5 Lite (Francia)

A partire dal 22 luglio OPPO F21 Pro 5G (India) OPPO Reno7 Z 5G (Indonesia) OPPO A96 5G (Cina)

A partire dal 23 luglio OPPO A55 (India) OPPO A16 (India)

A partire da 25 luglio OPPO A55s 5G (Giappone)



ColorOS 12 introduce importanti novità per quanto riguarda l’esperienza di utilizzo dei device OPPO, a partire dal nuovo sistema di temi dinamici come quello presente sui device di Google, la nuova dashboard della privacy con i controlli rapidi per abilitare o meno l’accesso al microfono e alla fotocamera, un nuovo sistema di personalizzazione della lock screen e molto altro.

