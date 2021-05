Stando ad una indiscrezione delle ultime ore, Oppo starebbe cercando di costruire le proprie auto: ecco tutti i dettagli.

Oppo Car: si farà?

Secondo la fonte cinese Xiuxiushai, il CEO e fondatore di OPPO, Tony Chen, starebbe guidando un progetto che dovrebbe dare vita alla prima automobile del brand. Il rumor afferma che Chen e il suo team hanno trascorso le ultime due settimane a ld analizzare le risorse, cercare talenti del settore e testare la fattibilità del progetto. Una persona vicina al fondatore del colosso cinese ha tuttavia dichiarato che Oppo, al momento, sta solo analizzando le dinamiche che coinvolgono la produzione di automobili e che il progetto non è ancora partito.

Il CEO della compagnia – stando al rapporto – avrebbe anche affermato che l’azienda si dedicherà sicuramente al settore automobilistico.

Anche nella produzione di automobili ci concentreremo su aree in cui Oppo può funzionare bene. Se le case automobilistiche non possono costruire buone macchine e Oppo ne ha la capacità, non ci tireremo indietro.

In buona sostanza, il produttore di smartphone starebbe decidendo se costruire la propria auto o entrare nel settore come ha fatto Huawei, che fornisce alcune parti delle automobili e software per veicoli elettrici intelligenti.

Ma non è finita: a quanto pare Chen avrebbe incontrato il fornitore e produttore delle batterie di Tesla, la cinese CAT, mentre Andy Wu (Vicepresidente del settore ingegneria del software di Oppo), avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni relative alla guida autonoma. In altre parole, l’azienda si starebbe dedicando allo sviluppo della tecnologia a guida autonoma, indipendentemente dal fatto di costruire o meno la propria auto.

