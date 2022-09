OPPO Band Style al MINIMO STORICO: oggi su Amazon a 34€

È una grande offerta quella che Amazon ti propone oggi, un minimo storico per lo smartwatch di casa OPPO. Grazie a questa offerta puoi mettere nel carrello il fantastico OPPO Band Style al 51% in meno. Acquistalo subito a soli 34 euro.

OPPO sta scalando il mercato attraverso grandi dispositivi come quello che stiamo per andare a vedere, che stanno portando il marchio, giustamente ai vertici. Band Style è uno smartwatch pensato per chi vuole avere al polso qualcosa di piccolo e leggero, ma nello stesso tempo con grandi potenzialità.

Grazie ad Amazon Prime puoi ricevere il tuo smartwatch entro pochi giorni e senza pagare nulla. Non farti scappare questa opportunità e acquista subito OPPO Band Style a soli 34 euro, invece che 69,90 euro.

OPPO Band Style: lo smartwatch leggero con tante funzioni

In soli 20 grammi di peso, OPPO Band Style contiene 12 modalità di allenamento tra cui la fenomenale “corsa brucia grassi”, che diventerà un vero e proprio personal trainer per mantenerti in forma. Oltre a questo, il piccolo smartwatch misura l’attività cardiaca a riposo o mentre ci si allena, il sonno mentre si dorme, e il tasso di saturazione di ossigeno nel sangue.

Utile anche per chi ama il mare, sia per semplici nuotate che per vere e proprie immersioni, dato che resiste sott’acqua fino a 50 metri. Tutto no-stop grazie alla grande batteria che può durare fino a 12 giorni e si ricarica in appena 90 minuti. Compatibile con i sistemi Android e iOS.

Non perdere l’occasione di avere al polso un vero portento. A questo prezzo poi c’è solo da sbrigarsi, per fare in tempo ad accaparrarselo. Metti subito nel tuo carrello OPPO Band Style a soli 34 euro, approfittando dell’offerta di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.