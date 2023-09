OPPO Back to School: bundle Reno10 + Pad Air a soli 549,99 euro

Sul sito ufficiale di OPPO è iniziata la promo OPPO Back to School, con tanti bundle pensati per gli studenti che in queste settimane torneranno a scuola. Il bundle dal miglior rapporto qualità-prezzo ha per protagonisti il nuovo Reno10 e il Pad Air, in vendita insieme a soli 549,99 euro. L’offerta include anche una cover e 6 mesi di garanzia per lo schermo.

Bundle OPPO Reno10 + Pad Air a soli 549,99 euro (anche in 10 rate senza interessi)

Da solo OPPO Pad Air costa 199,99 euro. Reno10 ha invece un valore di listino di 499,99 euro. Se presi singolarmente, quindi, la spesa complessiva sarebbe di 700 euro, centesimo più, centesimo meno.

Ecco perché il bundle lanciato in occasione della promo Back to School è di quelli da prendere al volo, dato che il risparmio è quantificato in 150 euro. E non è tutto perché, come già accennato nell’introduzione, incluso nel bundle ci sono anche 6 mesi di garanzia dello schermo.

Puoi scegliere di pagare con Visa, Mastercard, Maestro e PayPal. In alternativa puoi approfittare del pagamento a rate senza interessi con Scalapay (3 rate) e PagoDIL (10 rate). Non hai bisogno né di busta paga né di una carta di credito: se selezioni PagoDIL paghi appena 55 euro al mese per 10 mesi.

Se ritieni, come noi, che il bundle con Reno10 e Pad Air non abbia rivali, approfitta della promozione di OPPO per risparmiare fino a 150 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.