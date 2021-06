L'Amazon Prime Day è anche eccezionali affari firmati OPPO. Quest'anno, il colosso cinese ha deciso di premiare gli appassionati di tecnologia con occasioni super ghiotte su smartphone, smartwatch, auricolari e smartband. Ecco la nostra selezione.

OPPO: sconti super per l'Amazon Prime Day

I wearable, dispositivi super desiderati tutto l'anno, particolarmente amati d'estate per liberarsi del vincolo dello smartphone. La selezione di OPPO per questi 2 giorni di folle shopping è molto interessante:

Come non menzionare gli smartphone della compagnia, ottimi compagni per il quotidiano. Per l'Amazon Prime Day, OPPO Find X3 Pro 5G passa a 949,90€ dai canonici 1149,90€ mentre A94 arriva a 299,90€ invece di 369,90€.

Tutto qui? Certo che no! Sullo store di OPPO la festa continua per due giorni: i prodotti in saldo sono moltissimi! In tutti i casi, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime!

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, commenta così la presenza della compagnia al Prime Day:

“In quest’anno di forte crescita per il nostro brand, abbiamo deciso di proporre offerte speciali su alcuni dei nostri migliori device, come gli smartphone top di gamma della famiglia OPPO Find X3 o la nostra prima smartband, nella versione Sport e Style, con l’obiettivo di allargare ancora di più la fanbase di OPPO in Italia.”

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home