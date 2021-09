OPPO starebbe lavorando su un nuovo telefono della serie Reno con fotocamera multidirezionale: a dirlo è un brevetto recentemente trapelato.

OPPO: il brevetto di uno smartphone UNICO

Il colsosso cinese potrebbe lavorare su una nuova serie di smartphone Reno con a bordo un sistema di fotocamere unico. La società ha recentemente depositato un brevetto per un telefono che sfoggia un modulo fotografico multidirezionale.

Secondo un rapporto di LetsGoDigital, il produttore di smartphone cinese ha depositato un patent presso il WIPO (World Intellectual Property Office) che è stato approvato all'inizio di questa settimana. Il documento descrive un telefono che ospita un modulo fotografico in grado di acquisire immagini anche dal lato del dispositivo.

Guardando gli schizzi di design visti nel brevetto, si evince che lo smartphone sarà dotato di una fotocamera posteriore, che è la norma, ma con un meccanismo che consentirà al sensore principale di scattare fotografie anche lateralmente.

Per scattare foto di lato, l'azienda inserirà un taglio su un lato del dispositivo, che consentirà all'obiettivo principale di spostare sostanzialmente la messa a fuoco lateralmente attraverso l'uso di uno specchio.

In altre parole, il sensore stesso non si muoverà e il telefono non richiederà un sensore aggiuntivo allineato lateralmente. Un'applicazione pratica di questo tipo di sistema di telecamere è che la lente principale potrebbe rilevare automaticamente quando un particolare soggetto si muove al di fuori dell'inquadratura e verso destra. Quindi, l'utente finale non dovrà preoccuparsi che il soggetto esca dall'inquadratura poiché il taglio laterale aumenterebbe il suo campo visivo.

Al momento, non è chiaro se OPPO stia effettivamente lavorando su un prodotto del genere o stia solo coprendo tutte le basi. Inoltre, è probabile che il terminale con un sistema di telecamere così unico sia un modello di fascia più alta, quindi potrebbe far parte della serie Reno o della gamma Find. Anche se questa è solo una speculazione al momento, vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale” al momento.

Smartphone