OPPO A98 5G da 256 GB e display da 120 Hz a PREZZO HOT

Se fai presto oggi puoi portarti a casa uno smartphone dalle ottime prestazioni a un prezzo davvero interessante. Uscito da pochissimo e già lo puoi trovare in sconto. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello OPPO A98 5G a soli 279,90 euro, anziché 299,99 euro.

Tieni presente, come ti dicevo, che questa smartphone è uscito soltanto da qualche mese per cui anche un piccolo ribasso come questo è comunque un affare. Anche perché si tratta di un medio gamma dalle prestazioni eccellenti. Ottima fotocamera, tantissimo spazio di archiviazione, batteria enorme e resistenza all’acqua. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

OPPO A98 5G: medio gamma che spinge sull’acceleratore

Nonostante questo smartphone si posizioni in un livello medio basso offre delle prestazioni davvero eccezionali. Ad esempio monta il potente processore Snapdragon 695 di Qualcomm con 8 Core e la GPU Adreno 619 dalle grandi performance. A supporto troviamo 8 GB di RAM e una memoria interna da ben 256 GB.

Spettacolare anche la fotocamera principale da 64 MP che ti permette di immortalare i momenti più belli rendendoli davvero magici. Ed è poi dotato di una fotocamera frontale da 32 MP. La grande batteria da 5000 mAh ti consente di usarlo per tutto il giorno e con la ricarica super veloce da 67 W torna al 100% in pochissimo tempo. Inoltre potrai sfruttare la connessione 5G per navigare su Internet alla velocità della luce.

Fai presto perché come ti dicevo un’occasione del genere durerà molto poco. Quindi prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo OPPO A98 5G a soli 279,90 euro, anziché 299,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

