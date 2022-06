OPPO A96 8GB di RAM 128GB di memoria e tanta POTENZA a 249€: pazzesco

OPPO A96, con i suoi 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, è lo smartphone premium che non ti aspetti di poter prendere a prezzo così basso. Un dispositivo sensazionale, con batteria da 5000 mAh, display eccezionale e un appeal estetico che non passa inosservato. Un device che puoi portare a casa, grazie alle promozioni del momento, a 249€ circa appena da Amazon. Non perdere l’occasione di fare un super affare: completa l’ordine al volo per approfittarne, godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Devi solo decidere: meglio la variante nera oppure quella blu?

OPPO A96: il medio di gamma perfetto

Un dispositivo decisamente bellissimo da vedere, curato in ogni dettaglio. Puoi averlo nella colorazione Starry Black (nero) oppure Sunset Blue (celeste). Sul posteriore, un eccezionale comparto fotografico, in grado di garantirti scatti perfetti in qualsiasi condizione: ferma il momento perfetto e trasformalo in un ricordo, ogni volta che lo desideri.

Il display FHD+ di questo gioiellino è dotato di refresh rate da 90Hz, che ti permetterà di godere di un’esperienza d’uso super fluida in qualsiasi contesto. Non importa se si tratta di navigare sui social o di una sessione di gaming, non ci saranno problemi.

Infine, impossibile sottovalutare la velocità di OPPO A96, grazie agli 8GB di RAM. Fluido e super reattivo, ti permetterà di ottenere il massimo dai ben 128GB di spazio di archiviazione a disposizione. Non perdere la migliore occasione Amazon del momento e accaparrati questo eccellente smartphone medio di gamma premium a prezzo bassissimo: scegli fra il colore nero oppure blu e completa l’ordine al volo per averlo a 249€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.