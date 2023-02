OPPO A96 4G: cam da 50 MP, batteria infinita e prezzo MICRO su eBay

Nella miriade di smartphone Android economici disponibili in rete, quest’oggi salta all’occhio una interessante occasione su eBay che ha come protagonista uno tra i budget phone più apprezzati degli ultimi mesi: OPPO A96 4G. Ad appena 204€ con tanto di consegna gratuita in appena 48 ore, il device del colosso cinese rappresenta una soluzione difficile da ignorare.

Nonostante il prezzo evidentemente molto economico, OPPO A96 4G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è ideale per navigare in rete, giocare, ascoltare la musica, chattare sui social, guardare video e molto altro ancora.

Solo su eBay puoi acquistare OPPO A96 4G ad appena 204€: affare d’oro

Lo smartphone a marchio OPPO è caratterizzato da un pannello da 6.59 pollici super fluido ad alta risoluzione con una fotocamera frontale per selfie di qualità, monta un hardware di buon livello con un processore octa core scattante e trova posto anche una batteria da ben 5000 mAh con un’autonomia capace di accompagnarti per 1 giorno senza fatica.

Inoltre, OPPO A96 4G ha le carte in regola anche dal punto di vista fotografico: in questo caso è presente un modulo posteriore doppio con un sensore principale da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) capace di scattare foto di qualità e registrare video ad altissima risoluzione.

Che dire a questo punto? Non farti scappare questa occasione di eBay che ti permette di acquistare un ottimo smartphone Android economico capace di soddisfare le tue esigenze a 360°. Inoltre, il device ti arriva a casa gratuitamente in appena 48 ore e se decidi di acquistarlo con PayPal hai anche la possibilità di pagarlo comodamente in tre rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.