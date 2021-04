OPPO ha lanciato un altro telefono facente parte della serie A e denominato “OPPO A95 5G“. Arrivato in Cina, è statop presentato anche da noi in Europa. Noi lo abbiamo provato e ci è piaciuto molto. Di fatto, il device è quasi identico alla variante indiana F19 Pro + 5G. Quest’ultimo offre capacità di ricarica più veloci e ha una fotocamera aggiuntiva sul retro. Tolte queste differenze sostanziali, entrambi i dispositivi non presentano altre particolarità evidenti. Oggi su Amazon lo si porta a casa a 369,99 euro.

OPPO A95 5G: specifiche tecniche

OPPO A95 5G è dotato di uno schermo AMOLED da 6,43 pollici che offre una risoluzione Full HD + di 1080 x 2400 pixel e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Lo schermo è integrato con un sensore di impronte digitali e ha un foro nell’angolo in alto a sinistra. Il mento del dispositivo è un po’ spesso; il pannello offre uno spazio sullo schermo del 90,8 percento.

L’alloggiamento della fotocamera posteriore comprende una lente principale da 48 megapixel con un valore di apertura di f / 1.7, un sensore ultrawide da 8 megapixel e una camera da 2 megapixel per scatti macro. Ha una snapper selfie da 16 megapixel.

L’OPPO A95 5G è guidato dal chip Dimensity 800U e da 8 GB di RAM LPDDR4x. Per l’archiviazione, ha una capacità interna di 128 GB e uno slot dedicato per l’aggiunta di una scheda microSD. Il dispositivo è supportato da una batteria da 4,310 mAh che supporta la ricarica rapida da 30 W.

Il device funziona con il sistema operativo Android 11, che è personalizzato però, con la skin ColorOS 11.1. Sono presenti poi, le solite funzionalità di connettività come la doppia SIM, 5G / 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C e un jack da 3,5 mm per il collegamento degli auricolari.

Prezzi e disponibilità

L’OPPO A95 5G è sbarcato in Cina in due varianti. Una da 8 GB di RAM + 128 GB di memoria e l’altra da 8 GB di RAM + 256 GB di memoria. Hanno un prezzo di 1.999 Yuan (~ $ 308) e 2.299 Yuan (~ $ 354) e sono disponibili in tre colorazioni: nero, blu e argento. Sarà in vendita entro la fine di questo mese nel mercato interno. Da noi invece, costa 369,99 euro. Un prezzo più che ragionevole considerate le specifiche tecniche di cui dispone.

