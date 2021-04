I nuovi OPPO della serie A sono stati ufficializzati solo ieri. Intanto, io stavo già provando da qualche giorno il modello di punta della gamma: l’A94 5G. Uno smartphone che ho messo parecchio sotto torchio e non ha deluso le aspettative. Ecco i 5 motivi per i quali mi è piaciuto e – secondo me – si tratta di una valida scelta per la fascia media.

OPPO A94 5G: perché lo sceglierei?

Ormai, al netto di rare eccezioni, anche in fascia media – fortunatamente – la maggior parte delle soluzioni proposte dai produttori di smartphone è di buon livello. Vale la pena, piuttosto, chiedersi perché preferirne uno rispetto a un altro. Da qui, l’idea di raccontarti i motivi che spingerebbero me a scegliere questo OPPO A94 5G. Sono 5 in tutto:

estetica: esteticamente, questo device ha l’appeal da vero e proprio top di gamma, dal guscio posteriore (io l’ho provato nel bellissimo colore Cosmo Blue) ai materiali di costruzione; il touch and feel mi dà tutto fuorché la sensazione di avere fra le mani un prodotto economico e poi è abbastanza sottile e leggero; display: un pannello AMOLED, caratteristica affatto scontata nella fascia media, di dimensioni adeguate (6,43”) e con ottima visibilità; inoltre, il rapporto schermo/corpo è di oltre il 90% e questo contribuisce a rendere esteticamente ancor più interessante lo smartphone; inoltre, sotto il pannello c’è anche un buon lettore d’impronte digitali: se lo configurerai con attenzione, lo sblocco sarà immediato e preciso; autonomia energetica: non ho avuto problemi a concludere la giornata d’uso, grazie alla batteria da 4310 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 30W è stata più che adeguata per ricaricare velocemente lo smartphone;

il jack audio da 3,5 millimetri è presente: può sembrare un dettaglio, ma per me è un dettaglio fondamentale; non solo per collegare della cuffie, ma anche – banalmente – un microfono esterno per fare riprese video con ottimo audio, non è una possibilità trascurabile; fotocamera: una quad camera, con sensore principale da 48MP, che fa belle foto e riesce anche a realizzare video decisamente interessanti; insomma, una caratteristiche che va a completare uno smartphone già interessante.

A parte questo, l’esperienza d’uso in generale con OPPO A94 5G mi ha soddisfatto particolarmente, grazie all’interfaccia utente ColorOS 11.1, sotto la quale c’è naturalmente Android 11. Non manca, ovviamente, la presenza del 5G che – ancora una volta – non ho avuto modo di provare perché nella mia zona non è presente copertura. Mi ha positivamente stupito anche il processore Mediatek Dimensity 800U, che si è comportato super bene grazie anche agli 8GB di RAM e 128GB di storage interno.

OPPO A94 5G: quanto costa?

Non è il più economico dei medio di gamma, si tratta di un device premium. Il suo prezzo ufficiale è di 369,99€, ma – per chi deciderà di comprarlo adesso – in omaggio ci sono gli ottimi auricolari OPPO Enco W32, il cui valore commerciale è di circa 100€.

OPPO A94 5G puoi trovarlo anche su Amazon, con possibilità di accedere alla promozione: lo trovi sull’inserzione ufficiale, ma attenzione a essere veloce perché la promo scadrà il 9 maggio.

