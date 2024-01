OPPO A79: tecnologia di punta in MEGA sconto del 29%

Se stai cercando un nuovo smartphone che offra prestazioni straordinarie a un prezzo conveniente, l’OPPO A79 è la soluzione ideale per te. Attualmente in offerta speciale del 29% su Amazon, questo dispositivo di alta qualità è una vera occasione da non perdere. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo competitivo di soli 249,99 euro, anziché 349,99 euro.

OPPO A79: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Il reparto fotografico dell’OPPO A79 è sicuramente uno dei suoi punti di forza. Dotato di una doppia fotocamera I.A. da 50MP + 2MP e di una fotocamera frontale da 8MP, questo smartphone cattura immagini nitide e dettagliate in ogni situazione. Grazie alle sue molteplici funzioni, tra cui la modalità notturna, la modalità ritratto e la modalità ultra chiara, avrai la possibilità di esplorare la tua creatività fotografica in modi mai visti prima.

Il display da 6,72 pollici con tecnologia LCD SUNLIGHT FHD+ offre una visualizzazione chiara e vivida, con un refresh rate di 90Hz che assicura un’esperienza fluida e reattiva. La protezione visiva integrata garantisce che i tuoi occhi siano al sicuro anche durante sessioni di utilizzo prolungate.

Per coloro che sono sempre in movimento, la batteria da 5000mAh dell’OPPO A79 è una benedizione. Grazie alla ricarica rapida SUPERVOOC33W, potrai riportare il tuo dispositivo al 100% in un batter d’occhio, garantendo un’esperienza senza interruzioni.

Lo sblocco laterale aggiunge un livello di sicurezza conveniente e veloce, mentre l’impermeabilità IPX4 rende questo smartphone resistente agli spruzzi d’acqua, garantendo una maggiore durata nel tempo.

All’interno della confezione troverai non solo lo smartphone, ma anche un cavo di ricarica USB Type C, una clip per estrarre la SIM, una pellicola protettiva, un manuale d’installazione e una garanzia, offrendo un pacchetto completo e pronto all’uso.

Non farti sfuggire l’opportunità di possedere l’OPPO A79 ad un prezzo incredibile di soli 249,99 euro. Acquistalo subito su Amazon e scopri un mondo di prestazioni avanzate a portata di mano, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.