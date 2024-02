OPPO A79 5G con SCONTO FOLLE di 110€ in ESCLUSIVA su Amazon

Approfitta velocemente di questa super occasione per avere uno smartphone spettacolare a un prezzo davvero esclusivo. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il fantastico OPPO A79 5G a soli 239,99 euro, invece che 349,99 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto fuori di testa che ti permette di risparmiare 110 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 48 euro al mese per 5 mesi senza interessi, solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

OPPO A79 5G a un prezzaccio da non perdere

Questo fantastico smartphone ha un display LCD con rivestimento in vetro Panda Glass da 6,72 pollici FHD+ e frequenza di aggiornamento dinamico a 90 Hz. Pesa solo 193 grammi è uno spessore di appena 7,99 mm.

È dotato del potente processore MediaTek Dimensity 6020 con scheda grafica Mali-G57 MC2 supportato da ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile. La bellissima fotocamera da 50 MP di permetterà di fare scatti professionali e la super batteria da 5000 mAh non si scarica mai.

Fai alla svelta perché un’occasione del genere scadrà sicuramente in poco tempo. Perciò prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo OPPO A79 5G a soli 239,99 euro, invece che 349,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.