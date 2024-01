OPPO A79 5G: offerta a tempo limitato, super sconto del 29%

Se siete alla ricerca di un nuovo midrange interessante, dal design mozzafiato, con una serie di caratteristiche degne di nota e un prezzo concorrenziale, non possiamo non segnalarvi l’ottimo OPPO A79 5G, un prodotto che si trova in offerta a tempo limitato su Amazon con consegna celere e immediata, oltre che gratuita. Di fatto, da 349,90€ lo pagherete soltanto 249,90€, ben 100€ in meno sul suo valore di listino. Se ci pensate non è mica poco per un gadget che offre una serie di specifiche tecniche di alto profilo come il processore octa-core super performance, un ottimo comparto fotografico ricco di lenti per scatenare la creatività di ciascuno, tanto spazio a bordo con memorie rapide e capienti ma non solo.

OPPO A79 5G: ecco perché comprarlo

Prima di addentrarci nella sua disamina, vi ricordiamo che OPPO A79 5G viene venduto e spedito da Amazon con consegna rapida, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto al reso gratuito fino ad un mese dall’acquisto, potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti rateali su base mensile) o in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Dulcis in fundo, citiamo la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Il device viene fornito di un processore MediaTek Dimensity 6020 coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna; le prestazioni saranno eccellenti anche nell’uso gaming, oltre che nella navigazione quotidiana. È un telefono perfetto anche per la gestione delle mail e per la creazione dei contenuti da postare sui social. Di fatto troviamo un sensore principale da 50 megapixel con OIS, coadiuvato dall’intelligenza artificiale e da una lente aggiuntiva che serve per scattare ritratti con bokeh attivo. Ricco poi il software di bordo con tantissime modalità: Panorama, Macro, Multi-scene Video, Night, Portrait, Ultra Clear, Time Lapse, Slow Motion, e nono solo. Vi è il modem Bluetooth 5.3, troviamo 8 GB di RAM e 256 GB di spazio a disposizione dell’utenza.

Non manca il classico NFC per i pagamenti contactless, c’è una batteria capiente da 5000 mAh e il display è un pannello da 6,72 pollici con refresh rate da 90 Hz, tecnologia LCD e risoluzione FullHD+. Infine, è certificato IPX4 contro gli schizzi d’acqua e di polvere. A soli 249,90€ è un super best buy, non lasciatevelo sfuggire. In omaggio avrete anche il pratico supporto da auto personalizzato di OPPO.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.