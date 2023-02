OPPO A78 5G: il nuovo smartphone è disponibile da oggi in Italia

OPPO ha annunciato il lancio del nuovo smartphone OPPO A78 5G in Italia. Questo dispositivo offre prestazioni di alto livello, tecnologia di ricarica SUPERVOOCTM da 33W ed una batteria di lunga durata da 5000 mAh.

La fotocamera principale da 50MP è stata ottimizzata per catturare immagini nitide e di ottima qualità, mentre l’esperienza di intrattenimento è stata potenziata con l’audio dual stereo, la regolazione ottimale del suono e il display da 6,56 pollici Colour-Rich con frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Smartphone OPPO A78 5G: prezzo e disponibilità

OPPO A78 5G è dotato di un design trendy con il classico OPPO Glow che conferisce un aspetto accattivante ed una finitura opaca che non trattiene impronte digitali. La batteria dura per tutto il giorno ed include un efficace sistema di risparmio energetico, mentre la protezione della vista è garantita dal sistema All-Day AI Eye Comfort. La fotocamera supporta funzioni avanzate come AI Portrait Retouching ed Ultra Night Mode, mentre il volume degli altoparlanti può essere aumentato fino al 200% con l’Ultra Volume Mode.

Lo smartphone OPPO A78 5G assicura una velocissima navigazione su internet e performance all’avanguardia, grazie al processore MediaTek Dimensity 700. Con una configurazione da 4GB/8GB di RAM e 128GB di ROM, l’A78 5G offre agli utenti un notevole spazio di archiviazione e supporta anche l’espansione tramite microSD fino ad 1 TB. Grazie alla tecnologia OPPO RAM Expansion, è possibile espandere la quantità di RAM fino a 4GB (per la versione con 4GB di RAM) ed 8GB (per la versione con 8GB di RAM).

Il sistema operativo ColorOS 13 rende l’OPPO A78 5G uno smartphone più efficiente e sicuro. Le funzioni incluse come FlexDrop consentono un multitasking più rapido, mentre Three-Finger Translate con Google Lens permette di tradurre il testo selezionato utilizzando tre dita. Per quanto riguarda la privacy, la funzione Photo Information Protection rimuove all’istante i metadati delle foto e dei video, prevenendo la divulgazione accidentale di informazioni sensibili.

Lo smartphone OPPO A78 5G è disponibile sul mercato presso lo store ufficiale, Amazon ed i principali rivenditori di prodotti elettronici, scegliendo fra le colorazioni Glowing Black e Glowing Blue e i tagli di memoria da 4GB + 128GB e 8GB + 128GB ai rispettivi prezzi di 329,99€ e 369,99€.