OPPO A74 5G, tripla cam 48MP e super batteria a 169€ su eBay (-26%)

Quest’oggi c’è una offerta eBay imperdibile su uno smartphone Android economico molto convincente: OPPO A74 5G. Infatti, con uno sconto immediato del 26%, il terminale Android del colosso cinese può essere tuo ad appena 169€ con tanto di spedizione gratuita e in pochissimo tempo.

Sottile, leggero, con un bel design e una scheda tecnica molto valida, il terminale Android di OPPO ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze senza mai farti pentire dell’acquisto effettuato.

Acquista subito OPPO A74 5G in offerta su eBay ad appena 169€: sconto shock

Nonostante il calo di prezzo stiamo parlando di un device con un bel pannello da 6.5 pollici ad altissima risoluzione con tanto di fotocamera frontale per selfie di qualità. Sotto il cofano, inoltre, una batteria da 5000 mAh ti accompagna per tutto il giorno mentre un potente processore octa core avvia in un istante tutte le app che vuoi.

Dotato di modem 5G per navigare in rete al massimo della velocità, OPPO A74 5G è anche un telefono molto valido dal punto di vista fotografico: sul retro, infatti, un modulo triplo ti sorprenderà con il suo sensore principale da 48 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video ad altissima risoluzione.

Con queste premesse non puoi fare altro che prendere al volo l’offerta di eBay sullo smartphone economico di OPPO, incredibilmente tuo ad appena 169€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

